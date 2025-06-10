İsrail, Madleen Gemisi’ni Aşdod’a Götürdü

İSRAİL ORDUSU GEMİYE MÜDAHALE ETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne insani yardım göndermek amacıyla hareket eden ve 12 insan hakları savunucusu aktivist barındıran Madleen isimli gemiye müdahale etti. Yapılan baskının ardından gemiyle olan iletişimin kesildiği ve geminin Aşdod limanı yönüne çekildiği bildirildi. Madleen’in, İsrail’in Aşdod Limanı’na ulaştığı belirtiliyor. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürmek üzere hazırlık yaparak 18 metrelik yelkenli gemiyi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya şehrindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket ettirmişti.

12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINA ALINDI

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, geminin alarm vererek müdahale hazırlığı yaptığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler, geminin 5 İsrail botu tarafından kuşatıldığını açıkladı. Özgürlük Filosu, gemiye müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurduktan sonra iletişimin kesildiğini bildirdi. Gemide bulunan 12 aktivistin gözaltına alındığı açıklandı. İran, bu durumu “korsanlık” olarak tanımladı.

GEMİDEKİ AKTİVİSTLER KİMLER?

Madleen gemisinde, Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar ile birlikte Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu. Gemide, Gazze halkının acil ihtiyaçları için bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri gibi malzemeler taşıdığı ifade edildi.

TÜRKİYE’DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik gerçekleştirilen İsrail baskını hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır,” denildi. Ayrıca, “İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan seslere karşı etkisiz kalacaktır” ifadeleri yer aldı.

AKŞAM SAATLERİNDE KARAYA ULAŞACAK

Bakanlık kaynakları, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, alıkonulan Madleen isimli geminin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, “Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır,” denildi. Diğer ülkeler ile de iletişimde olduğu kaydedildi ve tarafların, ailelerin düzenli olarak bilgilendirildiği ifade edildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Madleen gemisinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her Akdeniz limanı Gazze’ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar,” dedi. Ayrıca, ablukayı kırmanın devletler için yasal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

HUMAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar’ın paylaştığı kısa videoda, İsrail askerinin video çekenlere telefonlarını kapatmalarını söylediği görülüyor. Başka bir videoda, askerlerin gemiye yaptığı baskın sırasında aktivistlerin can yeleklerini giyip ellerini havaya kaldırarak bir araya toplandıkları gözlemleniyor.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NDAN AÇIKLAMA

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı,” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, Gazze’deki Filistinlilere destek olmak amacıyla yola çıkan aktivistlerin güvenliğinin sağlanması için ülkelerinin Dışişleri Bakanlıklarına baskı yapılması çağrısı yapıldı.

EN SON BİLGİLER

Israil Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkonulan Madleen gemisinin İsrail’e götürüldüğünü belirtti. Aktivistlerin ülkelerine geri gönderileceği bildirildi.

GEMİYE BEYAZ SIVI ATILDI

Koalisyon, müdahaleden önce, gemiye drone ile tahriş edici beyaz bir sıvı atıldığı bilgisini paylaştı. Aktivist Yasemin Acar, gelen beyaz sıvıyı göstererek, “Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı başka bir savaş suçudur,” dedi. Acar, yüzünü kapatarak sıvı nedeniyle gözlerinin yandığını söyledi.

İSRAİLLİ BAKAN’DAN TEHDİT MESAJI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek için İsrail ordusuna “ne gerekiyorsa yapması” talimatı verdi. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı.