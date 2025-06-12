Dünya

İsrail, Madleen Gemisindeki 6 Aktivisti Sınır Dışı Ediyor

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GEMİDEKİ AKTİVİSTLER SINIR DIŞI EDİLİYOR

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisinde bulunan 6 aktivistin, Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü açıklandı. Gemi, uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonmuştu. Madleen yelkenlisinde bulunan insan hakları savunucularının hukuki desteğini sağlayan İsrailli hak örgütü “Adalah”ın yaptığı yazılı açıklamada, sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın bulunduğu bildirildi.

DİĞER AKTİVİSTLERİN DURUMU

İsrail’in 72 saatten fazla gözaltında tuttuktan sonra sınır dışı edeceği diğer aktivistlerin, Hollanda’dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa’dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu belirtildi. Ayrıca, halen gözaltında bulunan Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği ifade edildi. Adalah, aktivistlerin gözaltında kötü muamele ve cezalandırıcı önlemlere maruz kaldığını vurgulayarak, iki aktivistin bir süre hücre hapsinde tutulduğunu duyurdu.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU’NUN MİSYONU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adı verilen sivil toplum kuruluşunun Gazze’ye yardım ulaşmasını sağlamak için düzenlediği son misyon çerçevesinde, 18 metrelik Madleen gemisi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya şehrindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket etmişti. 9 Haziran’ın ilk saatlerinde, İsrail ordusu ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahalede bulunarak gemide bulunan 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Gönüllüler, İsrail’e getirildi ve 4’ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edildi.

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