İsrail, Madleen Gemisindeki 6 Aktivisti Sınır Dışı Ediyor

ULUSLARARASI SULARDA ALIKOYMA DURUMU

İsrail, Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası sularda engellediği Madleen gemisindeki 6 aktivisti, Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüyor. Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü “Adalah” tarafından yapılan açıklamaya göre, sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ile Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın bulunduğu belirtildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK DİĞER AKTİVİSTLER

İsrail’in 72 saatten fazla süre gözaltında tuttuğu ve bugün sınır dışı edeceği diğer aktivistler ise Hollanda’dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa’dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olarak kaydedildi. Adalah, gözaltında kalan Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiğini aktardı.

KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI

Adalah, aktivistlerin gözaltında maruz kaldıkları kötü muamele ve cezalandırıcı önlemler hakkında bilgiler vererek, iki aktivistin de bir süre hücre hapsinde tutulduğunu duyurdu. Son dönemde, “Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yardım götürmek için düzenledikleri misyon kapsamında 18 metrelik Madleen gemisi ile 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket etmişti.

GİBİ OLAYLARIN ARTAN SEYRİ

İsrail ordusu, Gazze’ye ablukayı aşmayı hedefleyen Madleen gemisine 9 Haziran’ın ilk saatlerinde müdahalede bulunmuş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Bu gönüllüler İsrail’e götürülmüş, içerisinden 4’ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmiştir.