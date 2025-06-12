İsrail Madleen Gemisindeki Aktivistleri Sınır Dışı Ediyor

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ SINIR DIŞI EDİLİYOR

İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 6 aktivistin Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü bildirildi. Madleen yelkenlisindeki aktivistlerin hukuki temsilciliğini üstlenen “Adalah” isimli İsrailli hak örgütü, sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ile Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın da bulunduğunu aktardı. İsrail, 72 saatten fazla süre boyunca gözaltında tuttuğu bu aktivistlerin diğerlerinin ise Hollanda’dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa’dan Reva Viard ve Avrupa Parlementosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan olduğunu belirtti.

GÖZALTINDA KALAN AKTİVİSTLERİN DURUMU

Adalah, İsrail’in hâlâ gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğle saatlerinde ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiğini de vurguladı. Örgüt, aktivistlerin gözaltında maruz kaldıkları kötü muamele ve cezalandırıcı önlemlerle ilgili endişelerini dile getirerek, iki aktivistin bir süre hücre hapsinde tutulduğunu ifade etti.

MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE

“Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan yola çıkan 18 metrelik Madleen gemisi aracılığıyla bölgeye yardım gotürmeyi amaçlıyordu. Ancak, İsrail ordusu, Gazze’ye yardım taşımayı hedefleyen bu gemiye 9 Haziran’ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve içindeki 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Alıkoyulan gönüllüler daha sonra İsrail’e getirilmiş ve aralarından 4’ü 10 Haziran sabahında ülkeden sınır dışı edilmişti.