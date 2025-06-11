İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Bankaların Dokunulmazlığını Kaldırdı

SMOTRICH’İN TALİMATIYLA FİLİSTİN BANKACILIK SİSTEMİ TEHDİT ALTINDA

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının “dokunulmazlığının” sona erdirilmesi yönünde bir emir verdi. Bu durum, Filistin bankacılık sisteminin çökme tehlikesini gündeme getiriyor. Smotrich’in ofisinden yapılan açıklamada, “Maliye Bakanı Smotrich, Genel Muhasebeci Yehiel Rotenberg’e, Filistin yönetimindeki bankalarla işlem yapmaya devam eden bankalara tanınan dokunulmazlığın kaldırılması talimatını verdi.” denildi. Bu adım, Filistin Yönetimi’nin dünya çapında İsrail’i meşruiyetsizleştirme çabaları üzerine atıldığı belirtiliyor.

DOKUNULMAZLIĞIN UZATILMASI BAKANLIKTA ONAYLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Kasım 2024 tarihinde, İsrail bankalarının Filistin bankalarıyla işlem yapmasına yönelik dokunulmazlığın Kasım 2025 sonuna kadar uzatılmasını onaylamıştı. AA’nın haberine göre, İsrail bankaları, Filistin bankalarıyla işlem yapmaları durumunda yasal olarak kovuşturulmamak için hükümetten yıllık bir garantiye ihtiyaç duyuyor. Smotrich’in talimatı, Filistin-İsrail bankacılık işlemlerinin durdurulması anlamına geliyor. Discount Bank ve Bank Hapoalim isimli iki İsrail bankası, Filistin ile İsrail bankaları arasındaki işlemleri gerçekleştiren kuruluşlar.

TALİMATIN EKONOMİK ETKİLERİ BÜYÜK

Kanalı 12 televizyonunun haberine göre, Smotrich’in bu kararı, Filistin bankacılık sisteminin ekonomik çöküşü anlamına geliyor. İsrail, Filistin yönetiminin ekonomisini daha da zayıflatmak amacıyla birçok icraat gerçekleştiriyor. Bunlar arasında, Filistinlilerin vergi gelirlerini alıkoymak da bulunuyor. Özellikle, 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereği, İsrail devletinin kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı vergileri Filistin’e aktarması gerekiyor.

VERGİ KESİNTİLERİ SÜREKLİLİK GÖSTERİYOR

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara ve şehit ailelerine maddi yardımlar yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018 yılında Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin bir yasa çıkardı. 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlatılan saldırılardan bu yana İsrail, Filistin’in vergi gelirlerinin tamamını devretmeyi reddediyor. Filistin’in ithal ettiği malların gümrük vergileri “Filistin yönetimi adına” toplanıyor ve bu şekilde Filistin’e ortalama aylık 220 milyon dolar ödeme yapılıyor. Ancak Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail’in Gazze’ye kesinti yaptığı ödemeyi kabul etmemiş olup, bunun sonucunda yaklaşık 75 milyon dolarlık bir miktarı İsrail’e iade etmiştir. Toplam vergi kesintisi ise ayda en az 135 milyon dolara ulaşmakta.