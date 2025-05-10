İsrail Medyasında Değerlendirme: ABD Donanması Utanç Verici

ABD’NİN HUSİLER İLE ANLAŞMA KARARI

İsrail’de yayımlanan sağcı Epoch dergisinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı bir makaleye göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Husiler ile anlaşma sağlaması, özellikle Ben Gurion Havalimanı’nın saldırıya uğramasından sonra alınmış bir karar olarak “kötü bir zamana denk geldiği” belirtildi.

SALDIRILARI DURDURMA KARARI DEHŞETLE KARŞILANDI

Makalede, “Trump’ın Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı hem ABD’de hem de İsrail’de dehşetle karşılandı. Pek çoğu bu adımı, Trump’ın, İsrail’in güvenliği pahasına bile olsa Kızıldeniz’deki çatışmadan çıkma çabası olarak değerlendirdi.” ifadelerine yer verildi. Trump, Husilerin savaşı durdurmaya hazır olduklarını öne sürdü. Ancak İsrail’deki siyasi kaynaklar, Washington’dan bu durumun, Trump’ın Körfez ülkelerine yapması beklenen ziyaret öncesinde Yemen’den stratejik bir çıkış olarak değerlendirildiğini aktardı. Bu durumun, ABD’nin, müttefiki olan İsrail’e zarar verse bile öncelikle kendi çıkarlarını düşündüğünü gözler önüne serdiği ifade ediliyor. Husiler, ABD gemilerine saldırmamayı ama Gazze’deki savaş sona erene kadar saldırılarına devam edeceklerini belirtti. İsrail güvenlik kaynakları, bunun Trump’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlı liderlerle yapacağı görüşmeler öncesinde gerilimi azaltmayı hedefleyen ‘geçici’ bir adım olduğunu ve belki de İran ile nükleer müzakerelere yeniden başlama hazırlığının sinyali olduğunu düşünüyor.

İSRAİL İÇİN SERT BİR DARBE

Bu gelişmenin İsrail için sert bir “darbe” olduğu değerlendirildi. Çünkü İsrail, Yemen’de Husilerle tek başına mücadele etmek zorunda kalabilir. Güvenlik kaynakları, Trump’ın bu kararı, Yemen’e yönelik saldırıları zorlaştıran bir dizi stratejik sebepten aldığına dikkat çekiyor. Bu zorlayıcı koşullardan ilki, ABD’nin Sana’daki yönetimin siyasi iradesini ve askeri gücünü kıramadığı gerçeği.

Mısır, Suudi Arabistan ve BAE, öncelikli olarak İsrail’in çıkarlarına hizmet eden ABD’nin bu adımına dahil olmayı kabul etmedi. Üçüncü olarak, Husiler bölgesel düzeyde destek sağlayarak meşruiyet kazandı ve İsrail ile Batı’ya karşı bir sembol haline geldi.

ABD DONANMASI İÇİN EBEDİ BİR UTANÇ

Dördüncü olarak, Husiler, 22 adet MQ-9 insansız hava aracını düşürmeyi ve üç uçağa hasar vermeyi başardı. ABD’de, bir uçak gemisinin doğrudan vurulabileceği yönünde kaygılar var ve bu durum, ABD donanması için “ebedi bir utanç” olarak değerlendiriliyor.

TRUMP YEMEN BATAKLIĞINDAN ÇEKİLİYOR

Son olarak, Yemen’deki sivillerin hedef alınması, Trump’ın siyasi muhalifleri tarafından kullanılan önemli bir argüman haline geldi. Trump’ın bu durumda iki seçeneği vardı: Ya maliyetli ve tehlikeli bir kara harekâtı yapacak ya da hiç fayda sağlamayan hava saldırılarına devam edecekti. Trump, Yemen bataklığına saplanma korkusuyla, savaş sona ermeden meydandan çekilmeyi tercih etti.

NE OLMUŞTU?

Husiler ile ABD, Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda bir ateşkes anlaşmasına varmıştı. Husiler, bu anlaşmayı Yemen’in zaferi olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.