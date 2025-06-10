İsrail, Mülteci Kamplarını Yıkıyor

İSRAİL ORDUSU CALAZUN MÜLTECİ KAMPINA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Calazun Mülteci Kampı’na yönelik yaptığı baskında, 5 ev ve bir caminin yıkılacağına dair duyurular astı. Ramallah’ın kuzeyindeki bu mülteci kampının Halk Komitesi Başkanı Mahmud Mübarek, baskın hakkında bilgi vererek “İsrail askerleri kampa baskın düzenledi, 5 ev ile 1 caminin girişine yıkım duyurusu astı.” dedi.

RUHSATSIZ YAPI İDDİALARIYLA YIKIM KARARLARI

Mübarek, yıkım kararlarının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde, “C” sınıfında yer alan bölgelerde “ruhsatsız yapılaşma” iddiasıyla alındığını açıkladı. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıkça Filistinli yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. İsrail makamları, Batı Şeria’nın “C” bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerini engelleyerek, bu alanlarda ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtmektedir.

OSLO ANLAŞMASI’NA GÖRE BÖLGE SORUMLULUKLARI

1995 yılında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 18’ini kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi hem idari hem de güvenlik açısından Filistin’e aitken, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e devredilmiştir. Yüzde 61’ini kapsayan “C bölgesi”nin ise “idare ve güvenliği” tamamen İsrail’in kontrolünde bulunmaktadır.