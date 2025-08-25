İsrail, Nahum Hastanesi’ne Saldırdı, 15 Ölü

İSRAİL’İN SALDIRISI VE CAN KAYIPLARI

İsrail, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yer alan Nasır Hastanesi’ne bir saldırı düzenledi. Filistinli sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre bu saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirirken, ölenler arasında Reuters, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası haber ajanslarından 4 gazeteci de bulunuyor.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER

Açıklanan bilgilere göre, öldürülen gazetecilerden biri Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için görev yapan foto muhabiri Meryem Ebu Dakka oldu. Ayrıca, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan kameraman Hüsam el Masri’nin saldırıda hayatını kaybettiği, yine Reuters için sözleşmeli fotoğrafçı Hatem Khaled’in yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden diğer bir foto muhabir ise Moaz Abu Taha olarak belirtilirken, El Cezire kameramanı Muhammed Salama da saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında yer aldığı ifade edildi.