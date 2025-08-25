İsrail Nasır Hastanesi’ne Saldırdı! 15 Kişi Öldü!

İSRAEL’İN HASTANE SALDIRISI

İsrail, Gazze’nin güney kesiminde bulunan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne saldırı gerçekleştirdi. Filistinli sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu saldırıda aralarında Reuters, Associated Press ve El Cezire’den 4 gazetecinin bulunduğu en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

GAZETECİLERİN DURUMU

Hayatını kaybeden gazetecilerden biri, Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak açıklandı. Yetkililer, Reuters için sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri’nin saldırıda ölenlerden biri olduğunu ve yine Reuters için çalışan fotoğrafçı Hatem Khaled’in yaralandığını aktardı. Ayrıca, Moaz Abu Taha’nın hayatını kaybeden diğer foto muhabir olduğu ve El Cezire kameramanı Muhammed Salama’nın da ölen gazeteciler arasında yer aldığı belirtildi.