İsrail, Nasır Hastanesi’ni Vurdu; 15 Ölü!

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail, Gazze’nin güneydoğusundaki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne bir saldırı düzenliyor. Filistinli sağlık yetkililerine göre, bu saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybediyor. Bu kayıplar arasında, Reuters, Associated Press ve El Cezire için çalışan 4 gazeteci de bulunuyor.

ÖLEN GAZETECİLERİN İFŞASI

Hayatını kaybeden gazetecilerden biri, Amerikalı Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak bildiriliyor. Bununla birlikte, Reuters için sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri’nin de saldırıda yaşamını yitirdiği, fotoğrafçı Hatem Khaled’in yaralandığı ifade ediliyor. Ayrıca, Moaz Abu Taha adlı bir diğer foto muhabir de saldırıda hayatını kaybediyor. El Cezire kameramanı Muhammed Salama’nın da öldürülen gazeteciler arasında olduğu belirtiliyor.