Dünya

İsrail, Nasır Hastanesi’ni Vurdu; 15 Ölü!

israil-nasir-hastanesi-ni-vurdu-15-olu

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail, Gazze’nin güneydoğusundaki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne bir saldırı düzenliyor. Filistinli sağlık yetkililerine göre, bu saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybediyor. Bu kayıplar arasında, Reuters, Associated Press ve El Cezire için çalışan 4 gazeteci de bulunuyor.

ÖLEN GAZETECİLERİN İFŞASI

Hayatını kaybeden gazetecilerden biri, Amerikalı Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak bildiriliyor. Bununla birlikte, Reuters için sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri’nin de saldırıda yaşamını yitirdiği, fotoğrafçı Hatem Khaled’in yaralandığı ifade ediliyor. Ayrıca, Moaz Abu Taha adlı bir diğer foto muhabir de saldırıda hayatını kaybediyor. El Cezire kameramanı Muhammed Salama’nın da öldürülen gazeteciler arasında olduğu belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Çin’e Gitti” Dediler, Cesedi Bulundu

Emrah Dinçer'in 2015'te kaybolmasının ardından bulunan cesediyle ilgili Yargıtay, İsmet ve Oğuzhan Özbudak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezalarını onayladı; amca Ali Özbudak'ın cezasını ise bozdu.
Ekonomi

Gece, Bitcoin 7.000 Dolar Düştü!

Kripto para piyasasında Bitcoin, gece yaşanan ani düşüşle 110.600 dolara düştü. Analistler balina satışlarının panik yarattığını vurgularken, yatırımcılar destek seviyelerine odaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.