İsrail, Nasser Hastanesi Saldırısını Kaza Olarak Değerlendirdi

NETANYAHU’DAN TRAJİK KAZA AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasser Hastanesi’ne gerçekleştirilen saldırının ‘trajik bir kaza’ olduğunu belirtiyor. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze’deki Nasser Hastanesi’nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail, gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer veriyor” ifadesine yer verildi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, askeri yetkililer aracılığıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisi de kaydedildi. Bu durum, olayın detaylarını anlamak ve sorumluları tespit etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Hükümet, olayı derinlemesine inceleyerek benzer durumların yaşanmaması için gereken adımları atma niyetinde.