İsrail, Nebatiye’ye Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRISI

9 Mayıs’ta Lübnan’ın Nebatiye kentinin yakınlarında, İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası yükselen dumanlar görüldü. 8 Mayıs 2025’te, Lübnanlı yetkililer ile güvenlik kaynakları tarafından sunulan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, perşembe günü Nebatiye’nin güneyindeki dış mahallelere yönelik bir dizi yoğun hava saldırısı gerçekleştirdi.

HAVA SALDIRILARININ HEDEFİ

Lübnan’ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının iki ayrı saldırı dalgasında, Yukarı Nebatiye bölgesindeki Kefr Tebnit köyü ile Kefr Reman kenti arasındaki vadileri, yaylaları ve ormanlık alanları hedef aldığını aktardı.