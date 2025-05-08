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İsrail, Nebatiye’ye saldırı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılar sonrası can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

Nebatiye’deki Saldırının Bilançosu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail’in bu bölgedeki farklı noktalara yönelik hava saldırılarının bilançosu netleşiyor. Saldırılar hakkında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’a ait altyapının hedef alındığı iddia ediliyor.

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