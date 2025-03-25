İsrail Norveç Maçı Nasıl İzlenir?

İSRAİL NORVEÇ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN DETAYLAR

İsrail Norveç maçı, heyecan dolu anları ekran başında canlı olarak yaşamak isteyenler için büyük bir ilgi kaynağı oluyor. Maçın canlı yayın bilgilerine ve detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

İsrail Norveç maçını canlı izlemek için Exxen platformunu tercih edebilirsiniz. Maçın yayınını yapabilmek için öncelikle platformun aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan maç, Debrecen’daki Nagyerdei Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz!