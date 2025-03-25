Haberler

İsrail Norveç Maçı Nasıl İzlenir?

İSRAİL NORVEÇ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN DETAYLAR

İsrail Norveç maçı, heyecan dolu anları ekran başında canlı olarak yaşamak isteyenler için büyük bir ilgi kaynağı oluyor. Maçın canlı yayın bilgilerine ve detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

İsrail Norveç maçını canlı izlemek için Exxen platformunu tercih edebilirsiniz. Maçın yayınını yapabilmek için öncelikle platformun aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan maç, Debrecen’daki Nagyerdei Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Haberler

Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Saatleri Belirlendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 26 Mart'ta gün boyu sürecek elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesintinin sona ereceği saatler ve nedenleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Haberler

Yanlış SMS Kapıkule’de Uzun Tır Kuyruğu Oluşturdu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, tır sürücülerine gönderilen yanlış mesaj nedeni ile 10 kilometrelik uzun kuyruklar oluştu. Bekleyiş sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.