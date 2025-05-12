İsrail Okulu Bombalayarak 15 Kişi Öldü

İSRAİL SALDIRISI SONUCU CAN KAYBI YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey kısmında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula yapmış olduğu bombardıman, ağır sonuçlar doğurdu. Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya’da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Fatma bint Esed Okulu’nun 2. katına saldırdı. Bu saldırıda, 5’i çocuk olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

MÜLTECİ KAMPLARINDAKİ SALDIRILARIN ETKİLERİ

Gazze’nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda da benzer bir olay yaşandı. İsrail ordusu, Hammad el-Hasenat Camisi civarında bir evi hedef aldığında, bu saldırı sonucunda da ölümler ve yaralanmalar meydana geldi. Ek olarak, İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’nde pek çok evi bombaladı. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açıyor.