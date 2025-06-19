İsrail-On İki Yıldız Operasyonu Ve İran-Hakkını Korumayı Sürecek

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI SÜRÜYOR

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın “Gerçek Vaat 3” adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi. Son gelişmeler arasında İran, İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu için tahliye uyarısı yaptı. İran’ın devlet televizyonu Press TV aracılığıyla yapılan uyarıda, “Kanal 14, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun propaganda kanalı olduğu ve teröre destek veren bir merkez” olarak nitelendirildi.

İRAN FÜZELERİ TEHDIT OLUŞTURUYOR

İran, Tel Aviv ve diğer kentleri hedef alan füzeli saldırılara devam ediyor. Birçok kentte sirenler çalarken, halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan ise dikkate değer bir açıklama geldi. Netanyahu, “Şu anda yaptıklarımız Orta Doğu’yu ve dünyayı değiştirecek.” dedi. Başka bir röportajında ise “İsrail, hem zamanlama hem de sonuçlar açısından belirlenen programın ilerisinde” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer kapasitesine doğru hızla ilerlediği bir dönemde saldırıya karar verildiğini ifade eden Netanyahu, operasyonun “Olağanüstü bir çalışma” olduğunu belirtti.

ASKERİ HEDEFLER SALDIRILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedeflere 100’den fazla kamikaze İHA ve füze saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırılarda, komuta ve istihbarat merkezlerinin hedef alındığı bilgisi geldi. Tel Aviv şehir merkezine atılan füzeler, “İsrail’in en güvenli bölgelerinin dahi tehdit altında olduğunu” ortaya koydu. Netanyahu, “Rampalarının yarısından fazlasını yok ettiğimizi düşünüyorum” diyerek İran’ın füze sistemlerinin önemli bir kısmının imha edildiğini öne sürdü.

ABD’NİN TARAFI BELİRSİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a “nükleer programını derhal durdurma” yönünde sert bir uyarıda bulunsa da henüz askeri müdahale kararı almadı. ABD’nin savaşa dahil olup olmayacağı net değilken, İsrail kaynakları 400 İran füzesinden sadece 35’inin hedefe ulaştığını iddia etti. Kanal 12’ye göre, İran saldırılarında İsrail’in Eski Çevre Bakanı Danny Naveh’in evine füze isabet etti.

SENATODA GİZLİ BİR BRİFİNG DÜZENLENECEK

İsrail-İran geriliminin artmasıyla birlikte, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta tüm senatörlerin katılımıyla İran konulu gizli bir brifing düzenlanacak. Brifingin içeriğinde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, İsrail ve İran arasındaki son çatışmalar ve ABD üslerine yönelik tehditler ele alınacak.

İRAN ‘MEŞRU MÜDAFFA HAKKINI KULLANACAK’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin İsrail’in saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz” dedi. Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünya, başarısız İsrail rejiminin alevleri bölgeye yayma çabaları konusunda endişeli olmalıdır” ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN TAHLİYE ÇALIŞMALARI

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’nde kritik görevi olmayan bazı diplomatların tahliyesine başlandığı belirtiliyor. Ayrıca, İran’la yaşanan gerilim sonrası yabancıların 20 Haziran Cuma günü ülkeden uçmasına izin verileceği görüş bildirildi.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ve ABD ile İran konusunda görüşmeler yaptığını belirtti. “İran toplumu, rejim etrafında birleşiyor” diyen Putin, “İsrail ile güvenliklerinin garanti edilmesi konusunda anlaştık” ifadesini kullandı. İran’dan internet kesintisi bildirimi gelmesiyle beraber, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarının devam edeceğini duyurdu.