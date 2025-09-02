İsrail Ordu, Gazze’yi İşgal İçin Hazırlanıyor

İSRAİL ORDUSU YEDİK ASKERİ HAZIRLIKLARA BAŞLIYOR

İsrail ordusunun Gazze’yi işgal etmek amacıyla 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına alacağı bilgisi gündeme geldi. Yerel medya raporlarına göre, ordunun Gazze kentini işgal etmek için başlattığı saldırıların bir parçası olarak yarın bu süreç başlayacak. İlk aşamada, 15 bin askerden oluşan beş yedek tugay, Gazze kentinin işgali hazırlıkları doğrultusunda göreve çağrılacak.

TUGAYLARIN GÖREV YERLERİ VE EĞİTİM SÜRECİ

Yedek askerlerden hazırlanan tugaylar, düzenli askerlerin Gazze’ye yapılacak saldırılarda destek vermesi için Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya konuşlandırılacak. Yedek askerlerin, bu görevlendirmeden önce 3 ya da 4 gün sürecek bir eğitimden geçeceği ifade ediliyor. Ayrıca, 162’nci Tümen’in Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı ve ilerleyen günlerde 99’uncu Tümen’in Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale girişeceği belirtildi.