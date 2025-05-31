İsrail Ordu, Han Yunus Sakinlerine Emri Verdi

İSRAİL ORDUSU HANE YUNUS’TA SÜRGÜN EMRİ VERDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinlilere sürgün talimatı verdi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “tüm Han Yunus kenti, Beni Suheyla ve Abesan bölgesi sakinlerine, acilen bulundukları bölgeleri boşaltmaları” ve batıdaki El-Mevasi bölgesine yönelmeleri gerektiğini bildirdi. Adraee, bu alanların “tehlikeli çatışma bölgeleri” olduğuna dikkat çekerek, Filistinli grupların İsrail’e roket ateşi açmayı sürdürdüğünü öne sürdü.

İSRAİL’İN KARA SALDIRISI VE STRATEJİK PLANLARI

İsrail ordusu daha önce, Gazze’yi kalıcı olarak işgal etme hedefi doğrultusunda “Gideon Savaş Arabaları” adını verdiği kara saldırısına başladığını duyurmuştu. Bu yeni saldırı planıyla, Filistinlilerin Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” gönderilmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordu, iki ay içinde Gazze’nin yüzde 75’ini işgal etmeyi planlıyor.