İsrail Ordu Sözcüsü: Savaş İçin Hazırlıklı Olalım

İSRAİL, İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARDA BULUNDU

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, sabah saatlerinde başlattıkları İran’a yönelik saldırılara dair bilgi verdi. Defrin, saldırılarının İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’ni hedef aldığını belirterek bu tesisi ‘önemli ölçüde vurduklarını’ açıkladı.

UZUN SÜREÇLİ OPERASYON İÇİN HAZIRLIK

Defrin, İsrail ordusunun İran’a karşı hava saldırılarını devam ettirdiğini ifade etti. “Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor.” diyen Defrin, İran’ın bu saldırılara misilleme yapma planları olduğunu, Tahran’ın bu süreçteki hazırlıklarını ‘takip ettiklerini ve gereken önlemleri aldıklarını’ aktardı.

İSRAİL’DEN FARKLI KENTLERE SALDIRILAR

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Tahran’daki saldırılar sırasında ayrıca sivil yerleşim yerlerinin de vurulması sonucunda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.