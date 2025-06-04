İsrail Ordu’su Suriye’ye Topçu Atışları Başlattı

İSRAİL ORDU TOPÇU ATIŞLARINA BAŞLADI

İsrail ordusu, Suriye’ye yönelik topçu ateşlerine başladığını açıkladı. Bu askeri operasyonun gerekçesi olarak, Suriye’den gelen roket saldırıları gösterildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Golan Tepeleri’ne düşen iki roketten Suriye’nin geçici devlet başkanı Ahmed eş-Şara’yı sorumlu tuttu.

ROKET SALDIRILARI HAKKINDAKİ GERÇEKLER

İsrail medyası, Beşar Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’den gelen ilk roket saldırısını Salı günü duyurdu. İsrail ordusu, bu roket saldırıları sebebiyle Golan Tepeleri’nin güneyinde sirenlerin çaldığını ve roketlerin açık alana düşerek herhangi bir can kaybı ya da zarara yol açmadığını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail’in saldırılarının “önemli can ve mal kaybına yol açtığını” belirterek, İsrail’e yönelik roket atıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti. Bakanlık, “Suriye hiçbir zaman bölgede hiç kimseye tehdit olmamıştır ve olmayacaktır” açıklamasında bulundu.

ISRAİL VE SURİYE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırılarının “Suriye’nin egemenliğinin açık ihlali” olduğunu vurguladı ve bölgede gerginliği artırdığını belirtti. “Çok sayıda taraf kendi çıkarlarına hizmet etmek için bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor” ifadesine yer verildi. Bakanlık, “Güney Suriye’de mutlak öncelik, devletin otoritesini genişletmek ve resmi kurumlar dışında silah varlığına son vermektir” dedi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, İsrail’in topçu atışlarıyla güneydeki Dera vilayetinin batısındaki Yermuk Havzası’nı hedef aldığını aktardı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, İsrail’in topçu ateşleri öncesinde güneyde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMALARI

Yisrael Katz’ın ofisi, son gelişmeler üzerine “Suriye Devlet Başkanı’nı İsrail devletine yönelik herhangi bir tehdit veya saldırının doğrudan sorumlusu olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı. Suriye’de Esad yönetimini deviren İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara, halen geçici devlet başkanı olarak görev yapıyor. Suriye ve İsrail, 1948’den bu yana teknik olarak savaş durumundadır. İsrail, Golan Tepeleri’ni 1967’deki 6 Gün Savaşı sırasında ele geçirmiş ve bu bölgeyi 1981’de ilhak etmiştir. Bununla birlikte, uluslararası toplum bu kararı tanımıyor.

İNTERİS – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN GÖZETİMİNDEKİ DURUM

Esad rejiminin sona ermesinin ardından, İsrail güçleri Birleşmiş Milletlerin gözetimindeki Golan Tepeleri’nde askerden arındırılmış bölgelere ilerlemiş, düzenlediği yüzlerce hava saldırısıyla Suriye’deki bazı askeri hedefleri vurmuştur. İsrail, bu saldırıların amacını, “cihatçı” olarak nitelendirdiği Suriye’nin yeni yönetiminin gelişmiş silahları eline geçmesini önlemek olarak açıklıyor.

İsrail ordusundan gelen son açıklama, “Birliklerimiz, Golan Tepeleri’nde yaşayanları korumak ve terör altyapısını ortadan kaldırmak için Suriye’nin güneyinde savunma amaçlı operasyonlarını sürdürecektir” şeklindedir. Geçtiğimiz ay İsrail, Şam’da Başkanlık Sarayı’nın yakınındaki bir alanı bombalamış ve Başbakan Binyamin Netanyahu, “Bu saldırı, Şam’ın güneyinde birliklerin yeniden konuşlanmasına izin vermeyeceğimize yönelik net bir mesajdır” demiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bu saldırının “Suriye’nin egemenliğinin ihlali” anlamına geldiğini ifade etmiştir. ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz ay Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, Suriye’nin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini umduğunu belirtmiştir.