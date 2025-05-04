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İsrail Ordusu, 3 Asker Öldü

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda, biri yüzbaşı olmak üzere 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında 2 askerin ağır yaralandığı bilgisi verildi. 23 yaşındaki yüzbaşı Noam Ravid ve 20 yaşındaki başçavuş Yaly Seror’un öldüğü, aynı olayda başka bir askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

GÜNDEMDEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi’nin kuzey kısmında dün yaşanan bir başka olayda ise bir İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi. Bu gelişme ışığında, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusunda ölen asker sayısı 853’e yükseldi.

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