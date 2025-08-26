İsrail Ordusu 59 Kişiyi Katletti

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARINDA CAN KAYBI

İsrail ordusu, Gazze’deki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu 6’sı gazeteci olmak üzere toplamda 59 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırılar sırasında çok sayıda insanın da yaralandığı bilgisi geldi.

HASTANE HEDİF OLDU

Han Yunus’taki Nasser Hastanesi, İsrail ordusunun hedefi oldu ve hastanenin acil servis binası vuruldu. Bu saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 5 gazeteci, 4 sağlık çalışanı ve bir sivil savunma görevlisi bulunuyor.

İKİNCİ SALDIRIYLA GAZETECİLER HEDEF OLDU

İsrail ordusunun saldırılarında, ilk olarak hastanenin 4. katını vurduğu ve ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda yaşamını yitiren gazeteciler arasında Meryem Ebu Dakka, Hüssam el Masri, Moaz Abu Taha, Muhammed Salama ve Ahmed Abu Aziz yer alıyor.