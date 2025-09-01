İsrail Ordusu, Aksa Hastanesi’ni Vurdu

İSRAİL’İN HASTANEYE DÜZENLEDİĞİ SALDIRI

Gazze’deki Aksa Şehitleri Hastanesi, İsrail ordusu tarafından 14’üncü kez vuruldu. Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi’nden gelen açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının hastanenin çevresi ile burayı çevreleyen duvarın içine yerleşen Filistinlilerin yaşadığı çadırlara ve yakınındaki polikliniklere saldırı düzenlediği ifade edildi. Önceki saldırılarla birlikte, Aksa Şehitleri Hastanesi’nin 7 Ekim 2023’ten bu yana 14 kez hedef alındığı kaydedildi.

ULUSLARARASI KORUMA TALEBİ

Medya Ofisi, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumlara çağrıda bulundu. Açıklamada, “savaş suçu ve katliam boyutuna ulaşan saldırıların durdurulması” için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kentteki hastaneler ve sağlık çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması talep edildi.