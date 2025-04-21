İsrail Ordusu, Batı Şeria’da 4 Filistinliyi Yaraladı

İSRAİL ORDUSUNUN BASKINLARI SONUCU YARALANAN FİLİSTİNLİLER

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği baskınlarda, 3’ü çocuk 4 Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı’nın açıklamasına ve resmi ajansların haberlerine göre, İsrail güçleri Batı Şeria’nın çeşitli noktalarında baskınlar düzenliyor.

EL HALİL’DE GERÇEK MERMİ KULLANILDI

Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı İzna beldesinde, İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu. Bu baskında, karnından yaralanan 16 yaşındaki bir Filistinli tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, İsrail askerleri tarafından darbedilen bir Filistinlinin vücudunda morluklar oluştu.

BEYT EMİR BELDESİNDE BİNA YIKIMI

Öte yandan, El Halil’in kuzeyindeki Beyt Emir beldesinde yapılan başka bir baskında, İsrail askerleri 6 katlı bir binayı yıktı. Yıkım sırasında, öğrencilerin de bulunduğu sivillere ateş açıldı ve bu saldırıda bacağından yaralanan 16 yaşındaki bir Filistinli hastaneye sevk edildi.

NABLUS VE ÜRDÜN VADİSİ’NDE BASKINLAR

İsrail ordusu ayrıca Beytullahim kentindeki Nahhalin ve Hadar beldelerine baskınlar düzenledi. Nablus’un doğusundaki Beyt Furik ile Kabalan beldelerine yapılan baskınlarda da göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Beyt Furik baskını sırasında darbedilen 15 yaşındaki bir Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ürdün Vadisi bölgesinde ise, İsrail ordusu bölgenin kuzeyinde bulunan konutlar ve hayvan barınaklarının “ruhsatsız oldukları” gerekçesiyle yıkılacağının ihtarını dağıttı.

ARTAN SALDIRILAR VE GÖZALTI UYGULAMALARI

Zırhlı araçlarla Tulkerim kentine yapılan baskınların yanı sıra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.