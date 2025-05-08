İsrail Ordusu, Batı Şeria’da Baskın Düzenledi

İSRAİL ORDUSU FİLİSTİNLİ AİLEYİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 22 yaşındaki Filistinli Abdulfettah Haribat’ın evine baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıkları, El-Halil yakınlarındaki Dura beldesinde gerçekleştirilen baskında, aile üyelerinin gözaltına alındığını bildirdi. Baskın sırasında İsrail askerleri, evdeki eşyalara zarar verirken 50 yaşın altındaki bireyleri gözaltına aldı. Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, baskın sırasında silah sesleri duyuldu ve Haribat ailesinin bazı üyeleri yaralandı.

OKUL VE İŞYERLERİNE BASKINLAR DEVAM EDİYOR

İsrail askerleri, Beytüllahim’deki Husan beldesindeki bir okula da baskın düzenledi ve bu sırada ses ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Ayrıca, Batı Şeria’nın doğusundaki Eriha kentinden Ayn es-Sultan Mülteci Kampı’nda 17 yaşındaki Faris Musa Manasıra gözaltına alındı. Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde de bir dönerci dükkanını basan askerler, Filistinliyi darbederek yaraladı. Cenin kentine bağlı Barta beldesinde de baskınlar gerçekleştirildi ve buranın tek geçiş noktası olan askeri kontrol noktası kapatıldı.

ÖLÜM VE GÖZALTILARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İsrail ordusu, Abdulfettah Haribat’ın hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili, bir Filistinlinin araçtan inerek bıçakla saldırıda bulunduğunu öne sürdü. 7 Ekim 2023’te Gazze’ye düzenlenen saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskınlar ve gözaltılar artış gösterdi. Bu süre zarfında, 171’i çocuk olmak üzere toplam 961 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi yaralandı ve gözaltına alınanların sayısı 16 bin 400’e ulaştı. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak’ta Cenin kentinde “Demir Duvar” adını taşıyan bir saldırı başlatıldı ve bu saldırılar Tulkerim ve Tubas dâhil olmak üzere geniş bir alana yayıldı.