İsrail Ordusu Batı Şeria’da Operasyon Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNDAN RAMALLAH’TA OPERASYON

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine yönelik bir operasyon başlatıyor. Üç saat süren bu operasyonda, Filistin sağlık yetkililerinin aktardığına göre, 12 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere toplamda 58 Filistinli gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla yaralanıyor.

BASINA YÖNELİK SALDIRILAR VE GÖZALTILAR

İsrail güçleri, operasyon sırasında bir gazetecinin aracına plastik mermi atarak hasara yol açıyor. Ayrıca, şehirdeki bir döviz bürosunun para ve eşyalarına el koyan İsrail güçleri, çok sayıda çalışanı gözaltına alıyor. Binaların çatılarına keskin nişancı timlerinin konuşlandırıldığı bu operasyona birçok askeri araç katılıyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İsrail ordusunun operasyonun niteliği ve amacına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı ise dikkat çekiyor.