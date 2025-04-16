İsrail Ordusu Çadırlara Saldırdı. Çok Sayıda Ölü Var

İSRAİL ORDUSUNUN ÇADIRLARI HEDEF ALDIĞI SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı çadırlara saldırı düzenledi. Bu saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze’de sivilleri hedef alma eylemlerini sürdüren İsrail, bu katliamına bir yenisini daha ekledi.

EL-MEVASİ BÖLGESİNDEKİ SİVİLLERİ HEDEF ALMAKTA

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, İsrail ordusu daha önce “güvenli bölge” ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesindeki çadırlara saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından, alevler içinde kalan çadırlarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay sonrası yaşanan dehşet anları kameralar tarafından kaydedildi. İsrail ordusu ise saldırının amacına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

SON DURUM VE ÖLÜ SAYISI

Gazze’deki ölü sayısının 51 bini aştığı daha önce belirtilmişti. İsrail, Gazze’deki ateşkesi 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozarak saldırılarına yeniden hız kazandırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten beri gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 25’e, yaralananların ise 116 bin 432’ye ulaştığını duyurdu.