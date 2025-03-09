İsrail Ordusu Cenin’e Tanklarla Girdi

İSRAİL ORDUSUNDAN CENİN KENTİNE BASKIN

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine tanklarla baskın yapıyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail tankları Cenin yakınlarındaki Barkın Vadisi beldesine girerek çevreye otomatik silahlarla rastgele ateş açıyor.

BASKINDA CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmıyor. Buna rağmen aktivistler sosyal medya platformlarında Filistinli çocukların İsrail tanklarına taş attığı anlara dair görüntüler yayımlıyor.

TARİHİ OPERASYONUN ETKİLERİ

Öte yandan, işgalci İsrail, 2002 tarihinden bu yana ilk kez 23 Şubat 2025’te tanklarla işgal altındaki Batı Şeria’ya girdi ve bölgedeki Cenin Mülteci Kampı’na operasyon düzenledi.