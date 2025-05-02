İsrail Ordusu, Dürzi Yaralıları Getirdi

DÜRZİ GRUPLARININ ÇATIŞMALARI YARALILARA YOL AÇTI

Suriye’ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, başkent Şam’ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalarda yaralanan 5 Dürzi’nin tedavi için ülkeye getirildiğini bildirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, bu Suriyeli 5 Dürzi, İsrail’in kuzeyinde yer alan Safed kentindeki bir tıp merkezine sevk edildi. Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye’nin güneyinde işgal ettiği bölgelerde konuşlandığı ve Suriye ordusunun Dürzi köylerinin bulunduğu alana girmesini engellemek için hazırlık yaptığı vurgulandı.

YARALI DÜRZİLERİN SAYISI ARTIYOR

Son 3 gün içerisinde tedavi için ülkeye getirilen Suriyeli Dürzilerin toplam sayısı 10’a çıktı. Suriye’nin güneyindeki gerginlik, 29 Nisan’da bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesiyle çatışmalara dönüştü. Suriye yönetimi, Ceramane Mahallesi’nde başlayan ve Sahnaya semtine yayılan çatışmalar sonrasında bölgedeki kontrolü 30 Nisan’da sağladığını duyurdu.

İSRAİL’İN MÜDAHALESİ VE GÖSTERİLER

Golan Tepeleri’ndeki Dürzi toplumu, İsrail’i Suriye’ye müdahaleye çağıran gösteriler düzenlemişti. İsrail, Dürzi azınlığı koruma gerekçesiyle Suriye’nin güneyine ve başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırılar gerçekleştirmekte.