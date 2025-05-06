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İsrail Ordusu, Ebu Hamisa Okulu’na Saldırdı

İKİNCİ SALDIRIDA CAN KAYBI VE YARALANMA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Hamisa Okulu’na ikinci saldırısını gerçekleştirdi. Bu saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralanıyor.

İLK SALDIRIDAN SONRAKİ ZERRELER

Ebu Hamisa Okulu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) bağlı olup, daha önce de hedef alınmıştı. İlk saldırıda ise 20 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırılar, bölgede ciddi bir insani kriz oluşturuyor.

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