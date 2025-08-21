İsrail Ordusu, Filistin Çadırlarını Bombaladı

İSRAİL ORDUSU ÇADIR KAMPINA SALDIRDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kampını, “tahliye” uyarısının ardından bombaladı. Görgü tanıklarından alınan verilere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah bölgesindeki çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarındaki yerde, yaklaşık 200 Filistinli ailenin bulunduğu alan, İsrail’in “tahliye” uyarısından kısa bir süre sonra 3 savaş uçağı tarafından hedef alındı.

BOMBARDAMANIN ETKİLERİ

Filistinlilerin telefonlarına gelen uyarı mesajlarının ardından büyük bir panik yaşanarak çadırların terk edildiği bildirildi. Tanıklar, bombalamanın ardından çadırların ve içindekilerin yok olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerden kaçan yaklaşık 200 Filistinli ailenin tekrar sokakta kaldığı kaydedildi. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır süren abluka altında bombaladığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin halkını “güvenli bölgeler” olarak tanımladığı güney yönüne zorlayarak göç ettiriyor. Bu süreçte, Filistinlilerin güvenli bölgelerde de çeşitli saldırılarla hedef alındığı gözlemleniyor.