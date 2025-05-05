İsrail Ordusu, Filistin Yapılarını Yıkıyor

İSRAİL ASKERLERİ BİR DİZ YAPILARI YIKTI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da, Filistinlilere ait pek çok yapıyı “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yok etti. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya dayanarak verilen bilgilere göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyinde yer alan Mesafir Yatta bölgesinin Ed-Dab’a kasabasına baskın gerçekleştirerek buldozerler eşliğinde yıkımlara başladı. Bu baskın sonucunda, özellikle “Debabise” ailesine ait olmak üzere, evler, su kuyuları, tarım tesisleri ve ahırlardan oluşan toplamda 25 yapı yerle bir edildi. Yıkım öncesinde Filistinlilerin eşyalarını almalarına ise izin verilmedi.

BİR DİĞER BASKIN VE YIKIMLAR

Bunun yanı sıra, Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Mugir beldesinde de 5 kişinin yaşadığı 150 metrekarelik bir ev yıkıldı. İsrail ordusu, Tubas kentinin Ed-Deyr kasabası ve Ürdün Vadisi bölgesinde, koyun yetiştirmek için kullanılan ağıllar ile birlikte birçok Filistinli yapısını da yok etti. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait toplam 152 yapının yok edildiğini, ayrıca 46 yapı için de yıkım bildirimi dağıtıldığını duyurdu.

RUHSATSIZ İDDİASIYLA YIKIM SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, sık sık Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yok ediyor. İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria’nın “C” bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmalarına engel olurken, Filistinlilerin ruhsat almasının neredeyse imkansız olduğu aktarılıyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 18’ini oluşturan “A bölgesi”nin yönetimi Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e devredilirken, yüzde 61’lik “C bölgesi” ise hem idare hem de güvenlik açısından İsrail’e bırakıldı.