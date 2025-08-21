İsrail Ordusu, Filistinli Çadırlarını Bombaladı

İSRAİL ORDUSU ÇADIR KAMPINI HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin ortasında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampını “tahliye” uyarısıyla bombaladı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin Deyr el-Belah bölgesinde bulunan çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yaklaşık 200 Filistinli ailenin yaşadığı alana, “tahliye” uyarısından kısa süre sonra 3 savaş uçağıyla saldırı gerçekleştirildi.

PANİK VE KAÇIŞ HAREKETİ

Filistinlilerin cep telefonlarına gelen uyarı mesajlarının ardından çadırları büyük bir panikle terk ettikleri bilgisi geldi. Bombardımanın ardından tanıklar, çadırların ve içerisindekilerin yok olduğunu bildirdi. Ayrıca, İsrail’in saldırıları yüzünden çeşitli bölgelerden kaçan 200 Filistinli ailenin tekrar sokaklarda kaldığı ifade ediliyor.

HASTANEYE YARALI GÖTÜRÜLDÜ

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, İsrail’in çadır kampa yönelik hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. İsrail ordusu, son yaklaşık 2 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin halkını, “güvenli bölgeler” olarak tanımladığı güneye göçe zorladıktan sonra çeşitli saldırılar ile hedef alıyor.