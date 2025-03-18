İsrail Ordusu Filistinli Okulunu Bombaladı

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun dün gece gerçekleştirdiği kapsamlı saldırılar sonucu, Filistinlilerin sığındığı okullardan birinin hedef alınmasıyla birlikte 30 kişi yaşamını yitirdi. Gazze’ye yapılan bu saldırılarda yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu El-Derac Mahallesi’ndeki El-Tabi’in Okulu öne çıktı. Yerel kaynaklar, saldırının sonucunda en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

SALDIRININ BİLANÇOSU

İsrail güçlerinin füzelerle düzenlediği bu saldırı, okulda ciddi hasara neden oldu. Olayın anını aktaran Filistinli çocuk Ahmed El-Basyouni, “Sahur hazırlarken büyük bir patlama oldu. Ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Bombardımanın 5 sınıfı tamamen yok ettiğini, çok sayıda şehit ve yaralı olduğunu gördük” diye konuştu. Her yerin kan gölüne döndüğünü ekleyen Ahmed, “Savaşın başından bu yana aynı okul füzelerle üçüncü kez hedef alınıyor. İlk saldırıda 130 kişi ölmüştü, ondan sonraki saldırıda ise İsrail 18 Filistinliyi öldürdü” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamaya göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği gece saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 404’e ulaştı, yaralı sayısı ise 562 olarak bildirildi. Bu gelişmeler, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.