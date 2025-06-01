İsrail Ordusu, Filistinliler Üzerine Ateş Açmadı

İSRAİL ORDUSUNDAN YARDIM İDDİALARINA YANIT

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yardım dağıtım noktasında, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığına yönelik iddiaları reddetti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, insani yardım dağıtım alanında sivillere ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Olayın incelendiğini bildiren İsrail ordusu, yapılan araştırmanın insani yardım alanı çevresinde sivil hedeflere ateş açılmadığını gösterdiğini belirtti.

HUMANİTARİAN KRİZİN SUÇLUSU: HAMAS

İsrail ordusu, bölgedeki insani yardım ambargosu ve saldırılar nedeniyle Gazze’de bir insanlık dramı yaşandığını bildirdi. Ordunun açıklamalarında, insani yardım dağıtım çabalarının Hamas tarafından sabote edildiği ifade edildi. Ancak ordunun olayın halkta büyük tepkiye yol açmasının ardından yaptığı açıklama dikkat çekti.

YEREL KAYNAKLARDAN GELEN RAPORLAR

İsrail ordu kaynakları, gece boyunca Gazze’deki insani yardım dağıtım alanından bir kilometre mesafede şüpheli hareketleri engellemek amacıyla ateş açıldığını belirtse de, bu eylemin birçok Filistinlinin ölümüne yol açan olaylarla ilişkili olmadığını savundu. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği iki ayrı saldırı sonucunda en az 31 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 176 kişinin de yaralandığını bildirdi. Gazze hükümetinin Medya Ofisi, “Bugün Refah’taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin orta kısmındaki Netzarim Koridoru çevresine yapılan saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılarda, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere toplam 232 kişi yaralandı.” açıklamasında bulundu.

DÜNYA ÇAPINDA TEPKİLER

Bu olay, dünya genelinde geniş yankı buldu ve İsrail’e karşı tepkiler artış gösterdi.