İsrail Ordusu, Filistinlilere Ait Evleri Yıkıyor

İSRAİL ORDUSU, BATI ŞERİA’DA EVLERİ YIKIYOR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da iki Filistin evini yıktı. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Fetih Hareketinin Kiysan köyündeki yetkilisi Ahmed Gazzal, İsrail ordusunun Beytüllahim’in doğusundaki köye baskın düzenlediğini ifade etti. Gazzal, “İsrail ordusu, Hüseyin Yusuf Abayat’a ait 100 metrekarelik tek katlı evi ‘ruhsatız olduğu’ gerekçesiyle yıktı” dedi. Ramallah’ın batısındaki Şakba köyünde de farklı bir evin hedef alındığı belirtildi. Şakba köy meclisi üyesi Kasım el-Mısri, “İsrail ordusunun yıktığı iki katlı 250 metrekarelik ev, Yakub Hamide Kadah’a aitti” açıklamasını yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, mart ayında Batı Şeria’da Filistinlilere ait 87 ev ve yapının yıkıldığını içeren aylık rapor yayımladı. İsrail’in, “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları sık sık yıktığı biliniyor. Bu bölgede, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te durum böyle gelişiyor. İsrail makamları, Batı Şeria’nın “C” bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinlilerin ruhsat almasının neredeyse imkansız olduğu kaydediliyor.

OSLO ANLAŞMASI VE BÖLGE YÖNETİMİ

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 18’ini kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin’e bırakılırken; yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e, güvenlik yönetimi ise İsrail’e devredildi. Yüzde 61’ini kapsayan “C bölgesi” ise tamamen İsrail yönetiminde.