İsrail Ordusu, Filistinlilere Ateş Açtı

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde insani yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açtı ve bu saldırı sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun, Gazze’deki Filistinli sivilleri bir kez daha hedef alarak insani felakete sebep olduğu bildiriliyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda birçok kişi de yaralandı. Yardım dağıtım merkezlerinde gerçekleşen bu saldırılarla birlikte ölenlerin sayısı toplamda 76’ya ulaştı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 27 Mayıs’tan bu yana “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adı altında oluşturduğu insani yardım dağıtım noktalarına düzenli olarak saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, kurduğu sözde “tampon bölgelerdeki” dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor. Özellikle 1 Haziran’da Gazze Şeridi’nde meydana gelen iki ayrı saldırıda insani yardım almaya çalışan 32 kişi hayatını kaybederken, 232 kişi de yaralanmıştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN UYARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak birçok kişinin hayatını kaybettiğini inkar ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü” ifade etti.