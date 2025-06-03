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İsrail Ordusu, Filistinlilere Ateş Açtı

İSRAİL ORDUSUNUN ATEŞ AÇMASIYLA YAŞANAN TRAJEDİ

İsrail ordusunun Gazze’nin güneyinde insani yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucunda 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef almasıyla bu kaybın yaşandığını ve birçok kişinin yaralandığını açıklıyor.

YARDIM DAĞITIM MERKEZLERİNDEKİ SALDIRILAR

Ayrıca, Gazze’deki yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 76’ya ulaştığı kaydediliyor. Bu durum, bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesine sebep oluyor.

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