İsrail Ordusu, Filistinlilere Ateş Açtı

İNSANİ YARDIM GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi’nin güney kısmındaki Refah kentine bağlı Mevasi bölgesinde insani yardım dağıtım merkezine ulaşmaya çalışan Filistinli sivil halka ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, zırhlı araçlardan yapılan doğrudan ateş açılması sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti ve 115 kişi yaralandı.

SİSTEMATİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Son günlerde benzer olayların artmasına dikkat çeken kaynaklar, İsrail’in insani yardım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunun sürekli bir uygulama hâline geldiğini vurguladı. Yapılan açıklamalara göre, sadece son birkaç günde yardım almak için bekleyen 17 vatandaş daha hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

GIDA YARDIMI YETERSİZ

İsrail, 90 günü aşkın bir süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Gıda ve temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmediği için milyonlarca insan kitlesel açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ABD desteğiyle süregelen saldırılar, Gazze Şeridi’nde benzeri görülmemiş bir yıkım yaratıyor.

ÖLÜ VE YARALILARIN ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUKTUR

Devam eden saldırılarda 54 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 124 binden fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. Ölen ve yaralananların büyük bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp ve yüz binlerce sivil yerinden edilmiş durumda. Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte, İsrail’in uyguladığı politikalar, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisi olarak değerlendiriliyor.