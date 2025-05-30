İsrail Ordusu Filistinlileri Göç Ettiriyor

ISRAEL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki kalıcı işgal amacıyla başlattığı şiddetli saldırlar çerçevesinde kuzeyde yaşayan Filistinlilerin batıya sürgün edilmesine dair emirler yayınlıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformunda, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan 2 kentteki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için bir harita paylaştı.

FİLİSTİNLİLER İÇİN BOŞALTMA EMRİ

Adraee, İsrail ordusunun, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş-Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallelerinde saldırılarını artıracağını ve genişleteceğini belirtti. Filistinlilere, bu bölgeleri derhal terk edip batıya gitme emri verildi. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu daha önce Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmek için “Gideon Savaş Arabaları” adıyla anılan kara saldırısına başladığını duyurmuştu.

HÜKÜMETİN PLANI VE GAZZE’NİN GELECEĞİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek amacıyla uygulamaya koyduğu saldırı planında, Filistinlilerin Gazze’nin güneyine sürülmesi öngörülüyor. İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun, 2 ay içinde Gazze’nin yüzde 75’ini işgal etme hedefinde olduğu ifade edildi.