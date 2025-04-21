İsrail Ordusu, Filistinlileri Hedef Aldı

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kenti ile çevresindeki bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre İsrail, Han Yunus’un çeşitli noktalarına saldırılar düzenliyor. Hastane kaynakları, Han Yunus’un güneyindeki Minara Mahallesi’nde sivillerin bulunduğu bir alanın hedef alındığı saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

EZ-ZENA BÖLGESİNE YAPILAN SALDIRILAR

Han Yunus’un doğusunda yer alan Ez-Zena bölgesinde, Filistinli “Bereke” ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Ayrıca, Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesine yönelen saldırıda da 2 kişi öldü. Mevasi’deki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapılan bombardımanda da 2 kişi öldü ve 5 kişi yaralandı. Bununla birlikte, İsrail ordusu Han Yunus’taki Kizan Raşvan ve Abasan el-Cedide bölgelerini, ayrıca Refah’ı da bombaladı.

GAZZE KENTİNDE SPOR SALONUNA SALDIRI

Öte yandan, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinde bir spor salonunun içinde yere yerleştirilen Filistinlilerin kaldığı çadır da hedef alındı. Bu bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Bununla birlikte, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı’nda sivillerin bulunduğu bir alan, insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu ve bu saldırıda 2 kişi yaralandı.

Ateşkes SONRASI ŞİDDETİN ARTMA NEDENİ

İsrail, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırırken, sivillerin hedef alınması ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.