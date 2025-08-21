İsrail Ordusu, Filistinlilerin Çadırlarını Bombaladı

İSRAİL ORDU KAMPINI BOMBALADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kısmında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombaladı. Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah bölgesinde çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında, yaklaşık 200 Filistinli ailenin yaşadığı bölge, İsrail’in “tahliye” uyarısının hemen ardından 3 savaş uçağı tarafından hedef alındı.

PANİK VE KAÇIŞ

Filistinlilerin cep telefonlarına gelen uyarı mesajlarının ardından çadırları büyük bir panikle terk ettiği bildirildi. Bombardımanın ardından çadırlar ve içindekilerin yok olduğuna dair tanıklar bilgi verirken, İsrail saldırıları nedeniyle farklı bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin yeniden sokakta kaldığı ifade edildi. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedaviye alındığını duyurdu.

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ DURUM

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır abluka altında tuttuğu ve sürekli bombaladığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin halkını, “güvenli bölgeler” olarak tanımladığı güneye doğru göçe zorladıktan sonra çeşitli saldırılarla hedef almayı sürdürüyor.