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İsrail Ordusu, Gazze’de 1 Asker Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda 1 askerinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır olmak üzere 3 askerinin yaralandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda tank şoförü olan bir askerin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda yaralanan 3 asker arasında ikisinin durumu ağır olarak kaydedildi. 27 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in kara saldırılarının başladığı süreçte, Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin toplam sayısı 408’e ulaştı.

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