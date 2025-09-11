Haberler

İsrail Ordusu, Gazze’de 360 Hedef Vurdu

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINI DUYURDU

İsrail ordusu, Gazze kentinde 360 ayrı noktaya üç dalga halinde saldırı düzenlediğini açıkladı. Ordunun açıklamasında, “İsrail Hava Kuvvetleri, bugüne kadar hassas istihbarata dayanarak gerçekleştirdiği üç dalgalı saldırıda, onlarca uçak kullanarak 360’tan fazla hedefi vurdu” denildi.

İLK İKİ DALGA HEDEF ALDI

Saldırıların ilk dalgasında çok katlı binaların hedef alındığı, ikinci dalgada ise Hamas’la bağlantılı olduğu iddia edilen noktalara hava saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi. Son dalga ise Daraj ve Tuffah semtlerine yönelik saldırılar içerdiği kaydedildi.

İLERİDE SÜRECEK SALDIRILAR

İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde Gazze’ye yönelik saldırıların daha da hızlanacağını bildirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Haberler

Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.