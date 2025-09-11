İsrail Ordusu, Gazze’de 360 Hedef Vurdu

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINI DUYURDU

İsrail ordusu, Gazze kentinde 360 ayrı noktaya üç dalga halinde saldırı düzenlediğini açıkladı. Ordunun açıklamasında, “İsrail Hava Kuvvetleri, bugüne kadar hassas istihbarata dayanarak gerçekleştirdiği üç dalgalı saldırıda, onlarca uçak kullanarak 360’tan fazla hedefi vurdu” denildi.

İLK İKİ DALGA HEDEF ALDI

Saldırıların ilk dalgasında çok katlı binaların hedef alındığı, ikinci dalgada ise Hamas’la bağlantılı olduğu iddia edilen noktalara hava saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi. Son dalga ise Daraj ve Tuffah semtlerine yönelik saldırılar içerdiği kaydedildi.

İLERİDE SÜRECEK SALDIRILAR

İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde Gazze’ye yönelik saldırıların daha da hızlanacağını bildirdi.