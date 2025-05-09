İsrail Ordusu, Gazze’de Asker Kaybı Bildirdi

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE’DE YAŞADIĞI KAYIPLAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde gıda ve insani yardım girişlerini engellediği sürede, düzenlediği şiddetli saldırılarda 2 askerini kaybettiğini ve 4 askerinin de ağır yaralandığını bildirdi. Ordunun resmi açıklamasına göre İstihkam Taburu’ndan Çavuş Yishai Elyakim Urbach (20) ile Golani Tugayı’ndan Yam Frid (21), Gazze’nin güneyinde gerçekleşen çatışmalarda hayatını kaybetti. Urbach’ın öldüğü olayda bir asker, Frid’in öldüğü olayda da 3 asker ağır yaralandı.

İLK RAPORDA BELİRTİLEN OLAYLAR

Times of Israel’in haberine göre, İsrail ordusunun ön raporunda Refah kentinde Urbach’ın hayatını kaybettiği olayın, İsrail askerlerinin konuşlu olduğu bir binanın RPG mermisiyle hedef alınması sonucu kısmen çöktüğü ifade edildi. Aynı bölgede ise zırhlı askeri bir nakil aracının patlayıcı ile hedef alınması nedeniyle Frid’in öldüğüne ve 3’ü ağır 4 askerinin yaralandığına dikkat çekildi. Böylelikle, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde ölen asker sayısı 856’ya yükselmiş oldu.