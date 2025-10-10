İsrail Ordusu Gazze’de Ateşkes Saat 12.00’de Başladı

İsrail ordusu, Mısır’da elde edilen anlaşmanın ardından Gazze Şeridi’nde ateşkesin yerel saatle 12.00’de yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, “sarı hat” olarak adlandırılan bölgelere yönelik kısmi çekilmenin tamamlandığı vurgulandı. Gazze’de ateşkesin 12.00’de devreye girdiği ifade edilirken, başka bölgelerde ise “acil tehdit” olarak tanımlanan hedeflere yönelik saldırıların devam edeceği aktarıldı.

Ateşkesin Devreye Girmesiyle Birlikte…

Sınırın İsrail tarafındaki muhabirlerin bildirdiğine göre, ateşkesin başlamasının ardından Gazze’de herhangi bir saldırı veya patlama yaşanmadı. Saldırılar dururken, İsrail’e ait insansız hava araçlarının bölgede uçuşlarına devam ettiği gözlemlendi.

İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması Bekleniyor…

İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi öğle saatine kadar serbest bırakılması öngörülüyor. Ateşkes anlaşması çerçevesinde kısmi çekilme tamamlandıktan sonra, Gazze’deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi planlanıyor.