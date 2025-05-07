İsrail Ordusu, Gazze’de Bombardıman Yapıyor

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde farklı bölgelere saldırılar düzenliyor. Bu saldırılarda 32 Filistinli yaşamını yitiriyor, çok sayıda kişi yaralanıyor. Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve yapılan hava saldırısında, biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybediyor.

SALDIRILARIN DETAYLARI

Han Yunus’un doğusunda bulunan Bani Süheyla beldesinde başka bir eve gerçekleştirilen bombardımanda ise 2 kişi yaşamını yitiriyor. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’daki Munasıra kampının hedef alındığı hava saldırısında, yine biri çocuk 3 Filistinli öldüğü belirtiliyor. Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda ise Tel ez-Zater bölgesindeki bir evin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli ölürken, birçok kişi yaralanıyor.

EL-KERAME OKULUNA YAPILAN SALDIRI

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi’ndeki “El-Kerame” okuluna yönelik saldırıda ise 16 Filistinli yaşamını yitiriyor. Vurulan okulun enkazında hala birçok kişinin bulunduğu kaydediliyor. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ettiğini aktarıyor.