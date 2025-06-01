İsrail Ordusu, Gazze’de Evi Yıktı

İSRAİL GÜÇLERİ GAZZE’DE EVLERİ İMHA EDİYOR

İsrail ordusunun son günlerde Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde 240’tan fazla evi imha ettiği bildiriliyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun evleri ve çok katlı binaları hedef aldığı giderek artan saldırılarının, kentleri sakinlerinden boşaltmayı, yaşamı tüm yönleriyle yok etmeyi, toplumsal korku ve şok hali yaratmayı amaçlayan yakıp yıkma politikasının sistematik şekilde devamı olduğunu” ifade etti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE HEDEFLERİ

Sevapbite, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği imhaların devam ettiğini dile getirdi. Bu binaların içinde işgalcilerin iddia ettiğinin aksine kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğunu, askeri hedefler olmadığını belirtti. “İşgalcilerin mesajı açık: ya teslim olup tam bir çöküş, ya da soykırım ve tam bir yıkım” diyen Sevabite, işlenen suçların soykırımın kapsamını genişletmeye ve savunmasız sivilleri zorla yerinden etmeye yönelik olduğunu savundu.

FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİ VE ULUSLARARASI ÇAĞRI

Sevapbite, “İşgalcilerin tekrarladığı katliamlarla vermeye çalıştığı mesaj açıktır: ya teslim olup tam bir çöküş veya soykırım ve tam bir yıkım” şeklinde konuştu. Ancak bu kötü emellerin asla hayata geçirilemeyeceğini belirtti. Filistin halkının iradesinin, ne buldozerlerle ne de füzelerle kırılabileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda uluslararası topluma “Gazze Şeridi’nde sürdürülen kanlı deliliğin bir an önce önüne geçilmesi” çağrısını yaptı.