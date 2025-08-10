İsrail Ordusu, Gazze’de Gazetecilere Saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze’deki Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilerin bulunduğu çadıra yaptığı saldırıda 2’si Al Jazeera muhabiri olmak üzere toplamda 5 gazeteci yaşamını yitirdi. Şifa Hastanesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu hastane civarındaki gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef aldı. Bu saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile birlikte 3 kameraman hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ise yaptığı resmi açıklamada Enes eş-Şerif’in öldüğünü onayladı. Açıklamada, “Şerif’in Hamas’ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail’e roket saldırıları planladığı” iddia edilerek hedef alınma sebebi açıklandı.