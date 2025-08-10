Haberler

İsrail Ordusu, Gazze’de Gazetecilere Saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze’deki Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilerin bulunduğu çadıra yaptığı saldırıda 2’si Al Jazeera muhabiri olmak üzere toplamda 5 gazeteci yaşamını yitirdi. Şifa Hastanesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu hastane civarındaki gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef aldı. Bu saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile birlikte 3 kameraman hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ise yaptığı resmi açıklamada Enes eş-Şerif’in öldüğünü onayladı. Açıklamada, “Şerif’in Hamas’ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail’e roket saldırıları planladığı” iddia edilerek hedef alınma sebebi açıklandı.

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.

