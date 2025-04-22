İsrail Ordusu, Gazze’de İş Makinalarını Hedefledi

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE İNSANİ HİZMETLERİ HEDEF ALIYOR

Gazze Şeridi’nde insani hizmetleri ve altyapıyı özellikle hedef almayı sürdüren İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde bulunan belediye binasını ve belediye garajındaki 9 iş makinasını bombaladı. Bu iş makineleri, İsrail ordusunun yoğun bombardımanları sonucu binaların altında kalan çok sayıda kayıp ve yaralının kurtarılmasında kritik bir rol oynuyor. Gazzeli yetkililer, sık sık enkaz kaldırma, yaralıları ve cesetleri çıkarmak amacıyla bölgeye insani yardımın yanı sıra iş makinelerinin ulaştırılması için başvuruda bulunuyor.

BOMBARDIMANIN ETKİLERİ

İsrail ordusunun doğrudan hedef aldığı Cibaliya en-Nezle Belediye binası ve bina içindeki ağır iş makineleri büyük hasar gördü ve bombardıman sonucu yangın çıktı. Yetkililer, bu yangının söndürülmesi için belediye çalışanları ve sivil halkın el yordamıyla mücadele vermek zorunda kaldığını belirtiyor. Adını vermek istemeyen bir belediye çalışanı, “İsrail savaş uçakları belediye binasını hedef aldı. Çıkan yangında binanın içindeki her şey yanıp gitti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail ordusunun ambulans ile sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale etmesini engellediği belirtiliyor.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun hedef alarak 9 iş makinasını tahrip etmesini şiddetle kınadı. Sivil savunma ekiplerinin, belediyeler ile işbirliği içinde enkaz kaldırma ve yaralı ile cenaze çıkarma gibi insani görevlerde bu iş makinelerini kullandığına vurgu yapıldı. Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Müdürü Muhammed el-Muğayyer, tahrip edilen iş makinelerinin son ateşkes sırasında Mısır-Katar komitesince getirildiğini aktardı. Muğayyer, iş makinelerinin yalnızca sivil amaçlarla kullanıldığını belirtirken, “Bu makinalar hizmet ve insani görevler dışında kullanılmıyordu.” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze’ye 50 gündür insani yardım girişini engellediği ve bölgedeki insani görevler için kullanılan makineleri hedef almaya devam ettiği biliniyor. Daha önce, İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir aşevi hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazzeli yetkililerin, bu kasıtlı saldırıları kınadığı ve insani yardım çağrılarının yoğunlaştığı gözlemleniyor.